金魚の「運転」が、ギネス世界記録に認定された。オランダ出身のコンピューターエンジニア、トーマス・デ・ウルフ氏は、水槽内の愛魚「ブラブ」の動きを検知して車輪を操作する特注の車両を製作、完成した車両は60秒間で40フィート3・46インチ（約12・3メートル）を走行。トーマスとブラブに「1分間で金魚がモーションセンサー式車両で走行した最長距離」の記録をもたらした。