NEXCO西日本によりますと、30日、東九州道で車1台の事故がありました。この影響で、椎田インターと豊前インターの間の上下線で、午後0時半ごろから通行止めとなっています。午後2時半の時点では、椎田南インターと豊前インターの間の上下線で、通行止めとなっています。