東海地方は、向こう1週間はたびたび雨が降るでしょう。目先、明日31日(火)は広い範囲で雨が降り、大雨となる所もある見込みです。4月1日(水)にかけて雨が続き、雨量はさらに増えるでしょう。竜巻などの激しい突風や落雷、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水などに十分注意してください。今日30日(月)は雨の範囲はまだ狭く所々でにわか雨に注意今日30日(月)は、高気圧の縁に沿って暖かく湿った空気が流れ込んでいます。愛知県