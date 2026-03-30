穂志もえかが主演する映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』より、美しくも不穏な予感の漂うムビチケビジュアルと、息をのむような映像美と緊迫感が伝わる場面写真が解禁された。【写真】“あいつ”が現れる“0時5分”を指し示すムビチケビジュアル賀来賢人とデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾となる本作は、霊にまつわる怪奇現象を解決するべく、霊媒師が人里離れた洋館を訪れ、不気味