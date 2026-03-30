第９８回センバツ高校野球大会（甲子園）の決勝は３１日午後０時半から、智弁学園（奈良）と大阪桐蔭が激突する。１０年ぶりの決勝進出を決めている智弁学園は３０日、兵庫・西宮市内で練習を行い、決勝に備えた。エースの杉本真滉投手は「いろんな方に支えてきてもらった。甲子園で恩返しができるように、チーム一丸で絶対に勝ちたい」と宣言。大阪桐蔭との頂上決戦については「高校野球といえば、大阪桐蔭。でも１回戦からの