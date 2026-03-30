記事ポイント結婚式・七五三・家族記念日など”ハレの日”をテーマに50ブランドが目黒に集結ドレス試着・プロヘアアレンジ・フォトブース・ワークショップなど体験型コンテンツが充実ウェディングゾーンに加えBaby & Kidsゾーンも充実し、子連れ家族も1日楽しめる内容2026年4月24日（金）〜26日（日）の3日間、目黒studio EASEにてマルシェ型体験イベント「Marche for wedding - Life Memories Edition -」が開催されます。結