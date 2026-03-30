記事ポイント日本初の「トラムサウナ」など個性際立つサウナ空間が揃う大井町駅直結で通勤前後でも気軽に立ち寄れる都市型リカバリースパ3種類の交代浴とワークスペースで心身のコンディションを一箇所で整えられる大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS」に、都市型リカバリースパ「サウナメッツァ大井町トラックス」が2026年3月28日にオープンしました。日本初の「トラムサウナ」をはじめ、希少材ケロを贅沢に使った本格サウナ