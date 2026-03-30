俳優の仲野太賀が３０日、都内で行われた「明星一平ちゃん夜店の焼そば袋めん」新商品発表会に登場した。昨年に引き続きブランドキャラクターを務める仲野は「３１年も続いている歴史のある商品ですし、たくさんの方に愛されている『一平ちゃん』に携わる事ができるのは感慨深いです」とかみしめた。同製品の袋めん発売については「カップ焼きそばのイメージがあるので、すごく新鮮。いろいろアレンジしたりできるだろうし