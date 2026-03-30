アイドルグループ「アイドリング！！！」の元メンバーでタレントの横山ルリカが春の訪れを感じる桜ショットを披露した。２９日に更新した自身のインスタグラムで「今日は最高のお花見日和でしたね〜春の暖かさに桜の綺麗さをたっぷり味わいました」とつづると、満開の桜に囲まれた春の陽気あふれる自撮りショットを披露した。また、「紅茶・台湾茶がとっても好きでアイスティー、ホットティー共によく飲むのですが、最近