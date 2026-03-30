３１日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク宮城）で先発予定のソフトバンク・大関友久投手が、同試合で先発が予想される楽天・前田健太との投げ合いを心待ちにした。この日は、先発陣がみずほペイペイドームで投手練習。昨季のパ最高勝率左腕は「割といつも通りというか、集中していい準備ができてるかなと思ってます」と、今季初登板に意気込んだ。１人で取り組んできた自主トレからキャンプも経て「去年より、より明確に自分の