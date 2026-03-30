記事ポイント東日本大震災から15年、東京工芸大学の学生8名が大川小学校の津波事故を題材に体験型展覧会を企画・制作来場者が「住民」として避難を疑似体験できる「記憶と選択」や、AIで壁画を修復する「拓く」など参加型インタラクティブ作品が充実2026年3月10日から22日まで東京工芸大学中野キャンパスで無料開催、トーク・ワークショップなど多彩なイベントも実施2026年3月10日から22日まで、東京工芸大学中野キャンパスで企画