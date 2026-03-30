お笑いコンビ・霜降り明星のせいやがMCを務めるTOKYO MXの新バラエティー番組『霜降り明星せいやのスーパーキングTV』が、4月4日から毎週土曜午前8時に放送されることが決定した。共演は熊元プロレス（紅しょうが）とキング大山。【画像】看板が話題に…“謎の男”キング大山も出演同番組は、子どもから大人までが胸の奥に秘めてきた「秘密の夢」を叶える応援バラエティー。これまで人に打ち明けられなかった夢を募集し、出演