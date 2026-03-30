13人組グループ・SEVENTEENの「D×S」（ドギョム×スングァン）が4月30日に千葉・幕張メッセ国際展示場 展示ホール4-6で開催する初の単独ツアー『DxS [SERENADE] ON STAGE - JAPAN』のライブビューイングが、決定した。【ライブ写真】覇気がすごい！ソロカットも『DxS [SERENADE] ON STAGE - JAPAN』は、韓国・仁川（インチョン）を皮切りに、世界5都市を巡るツアーを敢行。SEVENTEENメインボーカルのドギョムとスングァンが、