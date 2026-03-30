◇MLB ブリュワーズ9-7ホワイトソックス(日本時間30日アメリカンファミリー・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手は敵地で行われたメジャー開幕シリーズ第3戦、ブルワーズ戦に「2番・ファースト」で先発出場し、4打数1安打1本塁打、1打点、2得点、1四球を記録。3試合連続となる本塁打を放ち、鮮烈なスタートダッシュを決めました。試合後、自身の活躍については「びっくりしている」と村上選手。デビューから3試合連続本塁