パキスタンのダール副首相は、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をパキスタンの仲介で「近日中に開催する」と表明しました。パキスタンダール副首相兼外相「（アメリカとイランの）有意義な協議を近日中に開催し、仲介できることを光栄に思う」パキスタンのダール副首相兼外相は29日、声明を発表し、アメリカとイランによる協議を近日中にパキスタンの仲介で開催すると明らかにしました。アメリカとイラン双方からの信頼を