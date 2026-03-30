〈「生産性が上がるわけねえだろ」なぜ優秀な官僚に“ムダな手続き”ばかりやらせるのか⋯落合陽一が嘆く『日本型組織の病理』【落合陽一×先崎彰容】〉から続く「メディアに出るたびに、兼業届を提出してます」――そう語るのは、メディアアーティストの落合陽一氏だ。自由に活躍しているように見える彼でさえ、日本の組織では厳格な手続きに縛られているという。【写真】この記事の写真を見る（2枚）なぜ、日本では「結果