バナナマン設楽統（50）が30日、MCを務めるフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時）に出演。リニューアル初回を迎え、意気込みを語った。情報番組「サン！シャイン」の終了に伴い、「ノンストップ！」はこの日から50分前倒しでスタート。オープニングで設楽は「『ノンストップ！』始まりました。今日から『ノンストップ！』15年目に突入いたします。よろしくお願いします」とあいさつ。放送時間の変更にあわせて全国ネ