日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの25歳DFマクサンス・ラクロワを巡って今夏争奪戦が起こる可能性があるようだ。2024年にヴォルフスブルクからパレスに加入した同選手はすぐに定位置を確保すると、昨シーズンは公式戦44試合に出場。そして今シーズンもここまで公式戦43試合に出場しており、パレスの守備陣を支えている。豪華メンバーを揃えるフランス代表にも名を連ね、今月のブラジル代表戦でデビューも飾ったラク