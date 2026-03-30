スペイン代表は国際親善試合でセルビア代表と対戦。3-0と勝利を収めた。FWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）は2得点を決め、チームはやはり今夏のW杯の優勝候補筆頭であると再認識させる結果を残している。しかし注目されたのは攻撃陣だけではないと『The Athletic』は伝えている。今回の代表ウィークで、スペインのルイス・デ・ラ・フエンテ監督はついにバルセロナGKジョアン・ガルシアを初招集しており、出場に期待がか