セリアで見つけた2段弁当箱が画期的でした！中フタがないので洗い物が減り、2パターンの容量で使えるのが魅力。上段下段どちらにも使えるドーム型フタは中身をつぶさず、持ち運びにも安心な仕様です。毎日のランチタイムを快適にする、シンプルながら工夫が詰まったおすすめアイテム。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ラウンドランチボックススクエア470ml価格：￥110（税込）サイズ（約）：9.