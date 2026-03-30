1688年創業。京都・西陣にルーツを持つ織元・HOSOOが、新たなメンズウェアライン「HOSOO MEN」を始動します。Courtesy of HOSOO Co., Ltd.帯やきものといった伝統的な領域で培われてきた西陣織は、1200年以上にわたり、貴族や武士、そして町人文化の中で育まれてきた装飾文化の中核にある存在です。その技術を継承しながら、現代のラグジュアリーへと接続してきたHOSOOが、今回初めて本格的なメンズウェアへと踏み出します。Courte