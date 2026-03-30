今流行りのせいろはヘルシーに美味しい料理が作れて話題ですが、正直保管しにくく手入れも面倒…。天然素材なので気を遣いますよね。そんな中ダイソーで、フライパンでも電子レンジでも手軽に蒸し料理を作れるアイテムを発見！シリコーン素材のため食洗機もOKで、お手入れが簡単。保管もしやすくおすすめです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シリコーン蒸し器価格：￥330（税込）サイズ（約）：直径22cm販売ショップ：