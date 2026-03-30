タレントの川崎希が29日に自身のアメブロを更新。家族で『ムーミンバレーパーク』を訪れたことを報告した。この日、川崎は「ムーミンバレーパークに到着」と切り出し「自然いっぱいですごく素敵な場所なんだね」と初めて訪れたパークの感想をつづった。当初は「ムーミンのキャラクターにあまり詳しくなかった」というも「ご先祖様ってキャラが可愛すぎて」（原文ママ）とすっかり魅了された様子でコメント。「グッズ売り場では大人