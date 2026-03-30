タレントの小倉優子が29日に自身のアメブロを更新。次男と一緒に作った夕食を公開した。この日、小倉は「今日のお夕飯は、次男とクッキング」と報告し、メインディッシュとして「チキンとキノコのクリームペンネです」と写真とともに紹介。「各自、パルメザンチーズをたっぷりかけました笑」とコメントした。続けて「『明日も食べたい！』と好評でした」と息子からの反応を明かし「ペンネの他には、カプレーゼとキウイフルーツでし