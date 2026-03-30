お笑いタレントの平野ノラが29日に自身のアメブロを更新。情報番組『ひるおび』（TBS系）の共演者らとママ会を開催したことを報告した。この日、平野は「先日、ひるおびファミリーで初のママ会開催しました」と切り出し、タレントの岡田結実、中川翔子、TBSの皆川玲奈アナウンサーらが集まったことを写真とともに報告。「岡田結衣ぴーが赤ちゃん連れて来てくれて抱っこさせていただいてもうキュンキュンバブリー きゃわいくて癒さ