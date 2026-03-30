Nianticは、アプリゲーム「Pikmin Bloom」のリアルイベント「Pikmin Bloom Journey」を5月23日～24日に韓国で開催する。チケット価格は2万2000ウォン（約2200円）。 イベントでは、ピクミンたちと一緒に歩いてお題をクリアすると、特別なデコピクミンに出会えるほか、イベント限定デザインのMiiコスチュームやポストカードなどを獲得できる。 たとえば、イベント開催エリアで獲得できる「金