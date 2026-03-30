俳優の川崎麻世が29日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんや義母らと箱根へ旅行したことを報告した。この日、川崎は「昨日から友人夫妻と妻と義母の5人で箱根旅行です」と切り出し、妻との2ショットを公開。道中では「宮ノ下にある有名な富士屋ホテルの近くにある創業明治11年の嶋写真店のショーウィンドウに昔撮影した俺の写真が飾ってある」と明かし、車の窓から撮影したという写真も披露した。続けて、宿泊先について「憧れの