お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が29日に自身のアメブロを更新。長女・こうめちゃんが気に入っているカジュアル衣料品店『ユニクロ』の品を公開した。この日、小原は息子たちについて「今日は少年野球なので上半身だけ着替えてゲームしとります」と報告。「明日から1泊2日 バスケット合宿なのですでに準備してもらいました」と合宿準備が完了したことを明かした。さらに「お母さんと、こうめちゃんも小旅行にいきます」と