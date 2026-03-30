29日夕方、石川県津幡町で住宅1棟が全焼する火事があり、この家に住む70代男性がけがをしました。29日午後5時すぎ、石川県津幡町御門で「隣の家が火事」と消防に通報がありました。この火事で78歳男性の木造2階建ての住宅が全焼し、火はおよそ2時間後に消し止められました。男性は軽いけがをして病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。現場はJR七尾線の能瀬駅から東におよそ1.4キロの住宅や田んぼが広がる地域です