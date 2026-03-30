俳優の北村匠海（28）が29日、自身のインスタグラムを更新。TBS系日曜劇場『リブート』最終回にサプライズ出演し、役作りでの“苦悩”を明かした。【写真】「演技力が凄い」「声が1番似てた」『リブート』サプライズ登場で大反響の北村匠海北村が演じたのは、これまで永瀬廉が演じてきた冬橋航の“その後”の姿。投稿では「僕の考えうる永瀬廉の芝居を全て詰め込みました。声が1番難しかったな…」と役作りの裏側を告白。場面