夫婦コンビ「かつみ・さゆり」が28日、兵庫・西宮市の中国道西宮名塩サービスエリア（下り線）でラーメン店『人類みなボヨヨンラーメン』のオープンイベントを開催した。【写真多数】かつみ・さゆり、高速SAでマイク持って営業に励む全身ショットありかつみ・さゆりと人気店「人類みな麺類」がコラボした『人類みなボヨヨンラーメン』が、西宮名塩SAのフードコートのリニューアルにあわせ、今月5日から出店。「人類みなボヨ