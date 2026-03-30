葛飾北斎を題材にしたノンバーバル舞台芸術作品「ＴｈｅＬｉｆｅｏｆＨＯＫＵＳＡＩ」日本凱旋（がいせん）公演を前に、北斎役を務めるパフォーミングアーティストのサカクラカツミが３０日までに、東京・墨田区の「すみだ北斎美術館」を表敬訪問、大久保純一館長と対談した。セリフなし、非言語のノンバーバルで体の動きと映像だけで表現する注目の舞台は２０２０年に制作。新型コロナウィルスの影響で公演ができず、映