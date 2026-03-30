タレントの細川ふみえ（54）が29日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。現在の恋愛事情を語った。この日の番組ゲストは、90年代にグラビアアイドルとして活躍した細川、さとう珠緒（53）、井上晴美（51）の3人。手相占い師の大串ノリコさんが「恋愛線が21歳頃にある」と指摘すると、細川は「（当時）凄く大好きな人が現れました」と告白。これに井上は「もう芸能界入って