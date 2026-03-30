岐阜県スポーツ協会は30日、1月に主催した水泳教室で、幼児が一時意識不明の重体になる事故があったと発表した。幼児は退院し療養中。協会は、年齢や後遺症の有無を明らかにしていない。協会によると、1月19日午後6時ごろ、幼児向けの教室で、指導者が水中に沈んでいる幼児を発見。救命措置を受け、救急搬送された。指導者は複数人いた。教室は委託先の愛知スイミング（愛知県春日井市）が実施していたという。水難事故の専