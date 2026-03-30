三重県庁＝津市三重県は30日、同僚らに抱きつくなどのセクハラ行為を続けたとして、鈴鹿県税事務所税務室の女性主査（48）を減給10分の1（3カ月）の懲戒処分にした。女性への暴行容疑で逮捕され、今年1月に起訴猶予処分を受けた防災砂防課の男性主査（45）は減給10分の1（3カ月）とした。県によると、女性主査は2024年夏ごろ以降、勤務時間に特定の職員の髪や肩を繰り返し触ったほか、懇親会などで同僚らに背後から抱きつくな