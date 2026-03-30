第９８回センバツ高校野球大会（甲子園）の決勝は３１日午後０時半から、智弁学園（奈良）と大阪桐蔭が激突する。３０日は休養日。両校は兵庫・西宮市内のグラウンドで最終調整を行った。大一番を目前に控えた智弁学園ナインに吉報が届いた。偉大なＯＢ、ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）がアスレチックス戦で、メジャー初アーチを放った。主将の角谷哲人捕手（３年）はこの日の朝、「スマホでピッと通知が来て」知っ