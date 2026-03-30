大破した米空軍の早期警戒管制機「E3セントリー」/Air Force amn/nco/snco/Facebook（CNN）サウジアラビアの空軍基地に対するイランの攻撃で、米空軍の早期警戒管制機（AWACS）「E3セントリー」1機が破壊されたとみられる。同機は、最大約31万平方キロに及ぶ戦場空間を空から監視できる。大破した機体の画像は週末にかけてSNS上に出回り始めた。CNNは、最近の写真に写った残骸の位置と、今月11日の衛星画像に写っていたE3機の位置