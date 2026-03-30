俳優でモデルの佐々木希が29日、YouTubeチャンネル『佐々木 希 (仮)』で公開された動画に出演。ハンバーグレストラン・びっくりドンキーで「これ一択!」「絶対にマスト」だというメニューを明かした。佐々木希○びっくりドンキーで注文したのは…びっくりドンキーを訪れ、席についた佐々木は「もう私はメニュー決まってるんだ」「これ一択!」と、チーズバーグディッシュをセレクト。ライスを小盛にし、単品でディッシュサラダSも注