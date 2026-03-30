【モデルプレス＝2026/03/30】Snow Manの目黒蓮（リモート参加）が30日、都内で開催されたキリンビール 晴れ風「新しくなる」発表会に、今田美桜、内村光良、天海祐希と出席。目黒がCM撮影の裏話を明かした。【写真】目黒蓮「気まずい」CM会見にリモート参加◆目黒蓮、CMで涙の理由目黒バージョンの新CMで涙が溢れていたことについて内村が尋ねると、目黒は「飲んだ瞬間に、今までCM撮影で作り手の皆さんのお話を聞きに行ったり、