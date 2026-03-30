ガールズグループSeeYa（シーヤ）が15年ぶりに全員で集まり、胸の奥にしまっていた解散当時の思いを語った。3月29日に公開されたSBSのバラエティ番組『憎いわが子』では、SeeYa出身のナム・ギュリの日常が公開された。【写真】ナム・ギュリ「整形？事実なのにどうしろと」この日、SeeYaのメンバーたちはナム・ギュリの自宅をサプライズ訪問。サムギョプサル好きの彼女のために特製「サムギョプサルブーケ」を手渡し、現場は笑いに