メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市のバス会社「濃飛乗合自動車」、濃飛バスは、観光施設の「飛騨の里」で入社式を行いました。 「濃飛バス」は新入社員に地域への愛着を深めてもらおうと、去年から飛騨の里で入社式を行っています。 昔懐かしいボンネットバスに乗って、会場に到着した新入社員14人は、緊張したようすで式に臨みました。 水野敏秀社長は「社会人のルールを守って青春の第二ステー