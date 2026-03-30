メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方の30日の天気です。名古屋地方気象台から桜の満開が発表されました。 30日の午前、名古屋地方気象台から桜の満開が発表されました。 平年より3日早く、去年より5日早い満開です。 東海地方の天気は、このあと下り坂で、午後は高山や尾鷲などで雨の降る所がありそうです。 最高気温は、4月中旬から下旬並みの暖かさでしょう。 週間予報です。 31日の朝には各地で雨が降り出し、