「ファンの皆さんに申し訳ない」鋭いドリブルとシュートで存在感を示しながらも、チームの完敗を防げなかったファン・ヒチャン（30、ウルヴァーハンプトン）は、そう語り巻き返しを誓った。【写真】日韓サッカーの差は今後開く一方か3月28日（日本時間）、イギリスのミルトン・キーンズにあるスタジアム・MKで行われた韓国対コートジボワールの一戦。左ウィングとして先発出場したファン・ヒチャンだったが、得点を挙げることはで