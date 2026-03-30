近年、耳にアプローチすることで、心身の疲れやさまざまな不調の改善を目指す人が増えている。そこで、「ツボを押す」というメソッドを紹介。今注目の“耳のツボ押し”って？ジュエリーが話題になるなど、ますます注目されている耳のツボ押し。「正しくは耳鍼療法、耳介療法といい、耳に100以上あるツボに鍼や圧刺激を与え、診察と治療を行う療法です。耳に分布する迷走神経や三叉神経などを介して自律神経に働きかけると考えられ