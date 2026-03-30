任期満了に伴う上田市長選挙で現職との一騎打ちで接戦を制し初当選を決めた前の市議会議員の齊藤達也さん50歳が30日朝、「民間と協力し街を良くしていく」と、決意を語りました。初当選から一夜明け齊藤達也さんは上田市内で会見を開きました。初当選を果たした齊藤達也さん「皆さんから聞いた一番の声は『変えてね」本当に皆さんよく見ているんだなと思いました」現職と新人の一騎打ちとなった上田市長選挙。齊藤さんは「世代交代