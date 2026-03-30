4月4日土曜日からスタートするドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系・毎週よる11時）で連続ドラマ初主演するSnow Manの宮舘涼太さん。ドラマ収録の合間に行われた「FRaU」JAXURY特集号の表紙と12P特集撮影の舞台裏を、「スタッフは見た！」をお届けする第２回。第1回では、花を使った撮影準備ついてお届けしました。後編は、いよいよ圧巻の「バラ吹雪」について。宮舘さんのFRaU JAXURY号撮影のクライマックス