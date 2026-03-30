◇MLB ブルージェイズ5-2アスレチックス(日本時間30日、ロジャース・センター)ブルージェイズの岡本和真選手がメジャー初ホームランを放った一戦で、チームメイトから高い評価を受けました。この日、先発して勝ち投手となったエリク・ラウアー投手は、試合後に岡本選手を称賛。岡本選手のスイングについては「本当にきれいなスイング。無駄がなくて静かな動きなのに、インパクトの瞬間に一気に爆発する。見ていて気持ちいいスイン