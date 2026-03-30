お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるABEMAの番組『チャンスの時間』（#355）が29日に放送され、スリムクラブの真栄田賢が女性関係について赤裸々に語り、スタジオを騒然とさせた。【写真】「神戸と名古屋」と発言するスリムクラブ・真栄田番組後半では、リンダカラー∞・りなぴっぴがタロット占いで芸能人の悩みに切り込む企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を実施。相談者として登場した真栄田は、「再ブレイクした