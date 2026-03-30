30日（月）午後は西日本で大雨のおそれ。気温は高く5月並みのところも。＜30日（月）の天気＞日本付近はまだ高気圧の圏内で、日本海側を中心に広く日差しが届いています。朝のうちにわか雨のあった関東でも晴れ間がでてきています。午後は西から低気圧や前線が近づくため、西日本は次第に雨が降るでしょう。昼過ぎには九州、夜には中国・四国も雨となり、雨脚が強まる見込みです。太平洋側を中心に警報級の大雨になるおそれがあり