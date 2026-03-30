30日、共産党の辰巳孝太郎議員が12日の衆議院予算委員会における「不規則発言」に対する自民党の対応に不満を訴えた。【映像】国会がざわついた瞬間（実際の様子）辰巳議員が同委員会で「朝の理事会で委員長から、先日の私に対する『スパイ』との不規則発言について、自民党の国対（国会対策委員会）の方で不適切な発言を慎むよう注意が行われたという報告がありました。委員長がこれを不適切な発言だと認めたということであり